冬奧前夕 北韓擬大閱兵

2018年01月19日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

南北韓經過三次會商，敲定北韓參加平昌冬奧的代表團規模逾400人，包括啦啦隊230人、藝術團140人和跆拳道示範團30人。兩韓也同意在平昌冬奧開幕式舉統一旗共同入場，最新民調顯示，只有40.5％的南韓民眾對此表示肯定。儘管南北韓關係出現緩解跡象，但韓聯社報導，北韓為了慶祝建軍70年，仍在冬奧開幕前夕，也就是2月8日舉行盛大閱兵。

韓聯社引述南韓不具名官員指出，北韓打算在平壤附近的機場，集結部隊1萬2000人，展示大炮等武器，「我們相信，北韓將在2月8日舉行閱兵典禮，慶祝正規部隊（北韓人民軍）建軍70年」。

金正恩在今年元旦演說提到計畫大規模慶祝建軍70年，並要求部隊「演習視同作戰」，同時，他也釋出善意，提到願意派隊參加冬奧。

兩韓17日商定兩國代表團舉統一旗共同入場，並合組女子冰上曲棍球參賽。這將是兩韓第四次在奧運共舉統一旗入場，但合組聯隊參加奧運是史上首次。南韓民調機構Realmeter18日發布的民調顯示，49.4％民眾認為兩韓應該各自舉太極旗和人共旗入場。

南韓《中央日報》報導，南北韓也決定，北韓將在開幕兩天前的2月7日派遣啦啦隊、跆拳道表演團和記者團經京義線公路入境。北韓運動代表團參賽項目和規模將在1月20日在瑞士洛桑與國際奧委會開會後確定，北韓選手團將於2月1日經由京義線公路進入南韓。北韓冬奧訪問團已達400人，若加上高級別代表團、民族奧會代表團、記者團規模，規模可能進一步擴大。

儘管南韓選手抗議與北韓合組女子冰上曲棍球隊參賽，南北韓冬奧工作會談南韓首席代表千海成表示，南韓選手將與北韓選手集訓。

千海成表示，南北韓一致同意，平昌冬奧會開幕前，在北韓馬息嶺滑雪場進行為期兩天共同訓練。北韓已提議，讓三池淵樂團徒步通過板門店的分界線進入南韓。北韓過去認為，板門店南側是美軍占領地，學者分析，北韓似乎藉此向美發出和平的訊息。

(中國時報)