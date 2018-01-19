2018年01月19日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普17日在白宮接受訪問，他一方面表示，在北韓問題上，「中國有幫我們，俄羅斯卻在扯後腿」，一方面又揚言，針對中國剽竊智慧財產權，美方將祭出巨額罰款，堪稱川普政府準備對大陸採取貿易報復最明確的訊號。

川普與白宮經濟顧問柯恩在橢圓形辦公室接受路透專訪時指，中國強迫美國企業放棄智財權，作為在當地經商的代價，美已就此展開調查。柯恩說，當局正研擬「數目非常大的罰款」。川普則強調，中方做法對美企造成「重大傷害，（損失）是你連想都沒想過的數字」。

川普未具體說明「罰款」為何。不過，根據1974年的貿易法，美國若確認外國侵犯智財權，即可實施懲罰性關稅或其他貿易制裁，至對方修改政策為止。

川普曾批評大陸是匯率操縱國，本次訪問他又指，自己當選後，中國就沒有操縱匯率，他解釋，「你怎麼能說『喂，你幫我應付北韓，我繼續稱你為匯率操縱國』？這樣不行」。當記者詢問美國是否可能與中國在鋼、鋁等貨品上打貿易戰，川普表示希望不會，但不排除這種可能。

在這場53分鐘的訪問中，川普也被問及是否會和北韓領導人金正恩面對面溝通，川普回答：「我會坐下來，但我不確定這樣能否解決問題…他們已經談了25年，結果他們（北韓）佔我們總統的便宜，佔之前幾位總統的便宜」。

川普還形容，自己跟中國國家主席習近平關係極佳，大陸雖然可以更努力制裁北韓，但已經做了很多，反觀「俄羅斯根本沒幫上我們的忙。中國幫我們，俄國卻在搞破壞」，造成平壤「每天都更接近」有能力將長程飛彈射向美國。

(中國時報)