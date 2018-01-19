黑心軟糖5公噸 流入6縣市

宜農生技公司使用逾期糖果配料遭查封。（馮惠宜翻攝）

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中國時報
／綜合報導
這次查獲使用逾期配料的糖果共9項產品。（馮惠宜攝）

農曆年前，糖果需求正盛，全台最大糖果代工廠「宜農生物科技」，卻爆出使用逾期原料調配糖果，台中市食品藥物安全處稽查發現，該公司半年來生產問題產品超過5000公斤，絕大多數已流入全台6個縣市，部分產品還銷到港、澳，已要求全面下架回收，並將依食安法裁罰，最高可罰2億元。

代工迪士尼等 外銷多國

宜農位於台中神岡區，有30年歷史，月產量達300噸，是全台最大糖果代工廠，產品外銷40餘國，包括迪士尼、Hello Kitty、Open小將、張君雅等品牌，及眾多知名藥廠的糖果都是該公司生產。業者聲稱，此次是領用核對作業疏失，誤用逾期原料，將受理退貨退款。

食藥署去年底接獲檢舉，指該廠使用逾期果汁、香料調製糖果，經台中市衛生局稽查，比對進銷存表單，發現業者使用「蘋果汁」、「均香-牛奶香料」、「連豐-柳橙果汁」與「佳美-柳橙果汁」等逾期配料，調配生產「鮮奶牛奶糖」、「優格柳橙風味QQ」、「魚油水果果膠軟糖」、「常春藤-嘎咪熊軟糖(綜合風味)」等9項產品。

初估問題產品數量約5224公斤，其中5194公斤流入台北市、新北市、高雄市、桃園市、嘉義縣等6縣市，還有部分流向澳門、香港，現場封存未出貨成品，僅剩30.24公斤。

診所也中招 幼童吃下肚

其中，新北市奕瑪國際行銷公司和莊豐如診所購入宜農製造的「魚油QQ軟糖」及「巧趣多蛋黃哥水果軟糖」，奕瑪1497公斤，莊豐如診所11公斤。奕瑪下游包含全聯、新東陽、美華泰、寶雅等業者皆有販售。

常春藤-嘎咪熊軟糖有5015瓶在去年底進貨到桃園，桃園衛生局已取5瓶檢驗；嘉義縣衛生局查出中埔鄉獨角仙休閒農場向宜農購買「鮮奶牛奶糖」成品199.7公斤，仍有95.3公斤庫存，已令業者下架。

宜農下架回收 退貨退費

高雄市有崴達及統記兩家業者委託宜農代工製作QQ糖及軟糖，高市衛生局封存兩家共621.29公斤軟糖；但統記供應給高市各診所的「優兒魚油水果果膠軟糖」，各診所均已無存貨，都讓小朋友吃下肚。崴達「優格柳橙風味QQ糖」，主要售給寶雅284公斤，賣出多少還在統計。

對此，宜農表示道歉，將配合下架回收，客服專線為（04）2563-4684，受理退貨退費。

(中國時報)

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