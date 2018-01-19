溪水染成泡泡溪 民嗆誰敢喝

2018年01月19日 01:13 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

環保局稽查人員到場採集水樣檢測。（葉德正翻攝）

汐止康誥坑溪18日上午湧現大量泡沫，該溪正封溪護魚，民眾擔心生態浩劫，趕緊通報新北市環保局，稽查人員循線調查，發現是甫興建完工的國揚雲端科技大樓測試消防設備時，未事先關閉雨水閘門，讓泡沫流入溪水，環保局依《水汙染防治法》告發，最高可罰300萬元。

水質正常 民罵太誇張

當地民眾指出，18日上午10時許，散步行經汐止康誥坑溪時，發現河水浮現大量泡沫，在臉書爆料公社貼文，直指「在常看到護漁區排放廢水，且愈來愈誇張，環保局稽查檢測水質都是正常，當然正常啊，因為取得水質樣品是正常啊！真想讓他們喝看看這種水質！」

環保稽查人員獲報趕抵現場，發現溪水中仍有部分白色泡沫，立即採集水樣檢測，酸鹼值pH為8.02，溫度20.8，簡易測試，鎳、鋅、銅、COD等均未檢出，初步排除工廠汙染可能。

排廢開罰 最高300萬

環保局發言人孫忠偉指出，稽查員沿康皓坑溪上游巡查，發現南興路51號的國揚雲端科技大樓正在測試消防設備，雨水收集池布滿泡沫，推測是測試過程，雨水閥門未關閉，導致消防泡沫經雨水排放口溢流至康皓坑溪，對此廠商也坦承不諱。環保局依《水汙染防治法》告發，最高可罰300萬元。

孫忠偉說，該河段曾在去年12月21日也被民眾陳情有工廠汙染，當時環保人員到場時已無明顯汙染事證，到河川上游巡查，也未發現工廠排放廢水的事證，訪談當地鄰近住戶，懷疑可能是鄰近工地的廢水所致，但因查無實證，只能加強巡查。

孫忠偉說，這次在民眾掌握第一時間報案，才能迅速鎖定目標，找出汙染者，依法消防泡沫不可有毒性，初步檢測雖無重金屬等汙染，但求慎重，已採取檢體進一步分析，將視檢測結果，裁罰業者3萬元以上300萬元以下罰鍰，市民如發現任何汙染，可立即撥打1999市政服務專線通報。

(中國時報)