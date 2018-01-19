藍初選魔鬼周 3強齊轟林右昌

2018年01月19日 01:13 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

參選人介文汲。（介文汲提供）

基隆議長宋瑋莉（右）18日率領國民黨籍議員前往田寮河會勘。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長初選全民調將在25日登場，初選參選人謝立功、宋瑋莉、介文汲不約而同在18日拋出議題及政見，並針對市長林右昌上任3年來的施政不力，強力開炮。

謝立功 喊出再造北國門

謝立功提出「再造北國門」的政見，以及批評旭川河惡臭問題；議長宋瑋莉則炮轟市長林右昌上任3年來都未曾在田寮河清淤；介文汲則批評市府沒有積極協助年輕人創業，應該設置創業基地。

謝立功喊出「一城開雙臂擁三水展四線，行銷人文雨都」的基隆整體願景計畫，強調優先解決民生問題，並同時進行產業建設，並希望從基隆出發，與雙北連帶合作，增加基隆人就業機會，並「再造北國門」。

針對旭川河惡臭問題，謝立功建議，應該將3棟建物以「先建後拆、安置補償」方式來「開蓋」處理，可方便清淤改善環境，並促進周遭環境規畫。

宋瑋莉 斥林「唬爛市長」

「唬爛市長、滿口謊言！」宋瑋莉18日也率領多名國民黨籍議員會勘，痛批林右昌上任3年從未編列預算在田寮河清淤，只將整治重點放在肉眼可見的美化工程，還說「市長只會點燈泡、田寮淤泥看不到」，對於林的施政指導原則根本是欺世盜名。

介文汲 籲開設青創基地

介文汲則表示，基隆每天有數萬名青壯年人口通勤趕赴雙北上班，基市府除了有改善通勤的交通問題上外，很少在協助基隆青年人在基隆創業就業的根本問題，建議市府該將遲未招標出去的七堵車站商店街全部租下來，整體改裝為具備現代化設備的基隆青年創業育成基地。

而針對旭川河惡臭，市府表示，已納入前瞻水環境計畫整治，並採「晴天截流」方式將汙水送入和平島汙水廠改善；另外對於七堵商店街改裝成青年創業基地，可以再評估考慮。

(中國時報)