藍初選魔鬼周 3強齊轟林右昌

參選人謝立功。（張穎齊攝）

友善列印
中國時報
╱基隆報導
參選人介文汲。（介文汲提供）
基隆議長宋瑋莉（右）18日率領國民黨籍議員前往田寮河會勘。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長初選全民調將在25日登場，初選參選人謝立功、宋瑋莉、介文汲不約而同在18日拋出議題及政見，並針對市長林右昌上任3年來的施政不力，強力開炮。

謝立功 喊出再造北國門

謝立功提出「再造北國門」的政見，以及批評旭川河惡臭問題；議長宋瑋莉則炮轟市長林右昌上任3年來都未曾在田寮河清淤；介文汲則批評市府沒有積極協助年輕人創業，應該設置創業基地。

謝立功喊出「一城開雙臂擁三水展四線，行銷人文雨都」的基隆整體願景計畫，強調優先解決民生問題，並同時進行產業建設，並希望從基隆出發，與雙北連帶合作，增加基隆人就業機會，並「再造北國門」。

針對旭川河惡臭問題，謝立功建議，應該將3棟建物以「先建後拆、安置補償」方式來「開蓋」處理，可方便清淤改善環境，並促進周遭環境規畫。

宋瑋莉 斥林「唬爛市長」

「唬爛市長、滿口謊言！」宋瑋莉18日也率領多名國民黨籍議員會勘，痛批林右昌上任3年從未編列預算在田寮河清淤，只將整治重點放在肉眼可見的美化工程，還說「市長只會點燈泡、田寮淤泥看不到」，對於林的施政指導原則根本是欺世盜名。

介文汲 籲開設青創基地

介文汲則表示，基隆每天有數萬名青壯年人口通勤趕赴雙北上班，基市府除了有改善通勤的交通問題上外，很少在協助基隆青年人在基隆創業就業的根本問題，建議市府該將遲未招標出去的七堵車站商店街全部租下來，整體改裝為具備現代化設備的基隆青年創業育成基地。

而針對旭川河惡臭，市府表示，已納入前瞻水環境計畫整治，並採「晴天截流」方式將汙水送入和平島汙水廠改善；另外對於七堵商店街改裝成青年創業基地，可以再評估考慮。

(中國時報)

陳談團結趙撇不敬 女將端牛肉 新聞透視－15年建設夢 勿淪紙上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。