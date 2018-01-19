台灣燈會 嘉義市府秀主題燈

北港鎮花燈工藝師吳登興製作的「嘉義市主題花燈」，首度亮相。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣北港鎮花燈工藝師吳登興受嘉義市政府委託，以名勝古蹟為主題，製作「嘉義市主題花燈」，將在今年的台灣燈會中展出，並藉由清光緒皇帝贈嘉市城隍廟「臺洋顯佑」、北港朝天宮「慈雲灑潤」2塊匾額，串聯雲嘉兩地的文化歷史。

結合清朝匾額 串聯雲嘉文史

台灣燈會今年將在嘉義縣登場，嘉義市為行銷其觀光景點，邀請北港鎮花燈工藝師吳登興製作1組特色花燈，將城隍廟、諸羅山、檜意森活村、KANO棒球等元素融入其中。

嘉義市長涂醒哲、城隍廟董事長賴永川等人，18日前往吳登興工作室，為「嘉義市主題花燈」揭開序幕，涂醒哲邀請國內外遊客於燈會期間到嘉義市旅遊住宿，保證好吃好玩又好住。

涂醒哲表示，去年台灣燈會在雲林，吳登興在北港觀光大橋製作「百鳥朝鳳」花燈作品令人驚艷，因此今年特別請他創作「嘉義市主題花燈」，城隍廟「臺洋顯佑」匾額也利用此次機會，正式提報為文化資產古物。

棒球方面，日據時期的嘉義市，展現了台灣棒球重鎮的風華，KANO棒球隊在昭和6年（1931）打進了日本甲子園，震驚日本各界，博得「英雄戰場，天下嘉農」美譽，並拍成電影成為家喻戶曉的台灣精神。

工藝師吳登興 再次獲邀製燈

涂醒哲說，嘉義市是阿里山火車起點，日據時載運林木，現在則載運賞景的遊客。近年熱門景點「檜意森活村」是林務局宿舍活化再利用的代表，各種新舊並陳的文化意象，都將藉由「嘉義市主題花燈」呈現在眾人面前。

(中國時報)

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