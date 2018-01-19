大統混油團訟 每人先領1.5萬

2018年01月19日 01:13 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

大統長基混油案纏訟4年多，以9100多萬元達成和解，創下台灣食安團訟史上最高賠償紀錄。台灣消費者保護協會指出，首期4260萬元已到位，2840位消費者每人可獲1.5萬元賠償，今起開放受理，預計農曆年前入帳，剩餘則提出假扣押高振利名下財產，屆時再做處分分配。

違法添加銅葉綠素

大統長基涉摻偽、假冒「純橄欖油」等8大類食用油品，並違法添加未經許可添加物「銅葉綠素」調色，偽冒色澤、虛偽標示於油瓶上，再透過通路商鋪貨，將產品販售至賣場、店面，讓無辜消費者吃下肚，更造成社會恐慌。

2013年10月，彰化地方法院起訴大統長基及負責人高振利等人涉犯詐欺、違反食品安全衛生管理法等罪嫌，隔月台灣消保會受理各縣市消保官協助處理的團體訴訟申請登記，並於2014年4月3日正式提起團體訴訟，展開冗長民事求償。

食安團訟最高賠償

台灣消保會理事長楊月雲指出，歷經一審8次開庭、二審21次開庭，業者同意以一審結果，給付2840位消費者，共9105餘萬元賠償金，首期4260萬已入消保會帳戶，今天起開放消費者提供資料轉帳，預計農曆年前發放，若聯繫不到消費者，則將於4月提存法院。

該會祕書長、執業律師林祺祥表示，原本求償每人應理賠9萬，一審判賠3萬，雖然不甚滿意，但考量該案已纏訟多年，加上未來裁判的不確定性，消費者也盼早日獲得理賠，才同意和解，也創下台灣食安史上最高金額。

消保會強調，此次理賠限參加團訟的本人領取及銀行轉帳，不發現金。該會近日將寄出賠償申請通知單，消費者收到後3天內將身分證正、反面影印本及存摺簿影印本以掛號寄至該會，並請在身分證影本上註明通知函上姓名後面的編號，以利縮短文書作業時間。

(中國時報)