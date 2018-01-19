家暴夫追殺妻 刺頸一刀奪命

王姓男子在台中大肚被捕。（吳敏菁翻攝）

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中國時報
／彰化報導

34歲王男常對妻子家暴，妻子於是帶1歲兒躲回彰化市娘家，王男18日持美工刀追到娘家，將妻子從2樓床上拖到1樓，激烈爭吵後，朝頸動脈刺了1刀致命，從容駕車逃逸，6小時後在台中落網。他供稱，懷疑妻子外遇才行凶，遭家屬痛罵人都被殺死了，還冠人罪名，太可惡！

王男和29歲許姓妻子結婚2年多，育有1歲多兒子，王男在工廠上班，許女要育兒暫辭工作領取失業津貼，王男經常情緒不穩對妻子家暴，妻子一再隱忍，沒有報案紀錄。

家屬也說，許女12月底回娘家住兩星期，委屈都忍隱，直到近日禁不住妹妹一再詢問，才透露先生有暴力傾向，婚前、懷孕都動過手，不只對她，也常對婆婆言語暴力，因不想讓兒子在這樣環境中成長，才考慮離婚。

警方表示，案發時，許女和妹妹在2樓臥室房間睡覺，王嫌上完早班後，直奔2樓，將妻子從床上硬拖到1樓，談判、爭吵，妹妹下樓，目睹暴行嚇傻，拿手機要錄影，希望制止，卻被王男奪下砸毀，許女妹妹直奔大門外呼喊救命，逃過一劫，而鄰居聽到報案，。

王行凶後，見妻子鮮血直噴，仍冷血地反鎖飯廳房門，駕車逃離。警方獲報抵達撞破大門衝進去，發現許女倒臥血泊已沒生命跡象。隨後鎖定車號追緝，下午3點半在台中大肚先尋獲車子，發現王男在附近亂逛，趨前逮捕。

王嫌落網，辯解因不滿妻子要離婚，看到妻手機和男子對話，懷疑外遇才行兇，本想自殺但沒勇氣，現在後悔也來不及了。

(中國時報)

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