鶯歌到三重 汙染熱區稽查重點

2018年01月19日 01:13 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

水汙染稍縱即逝，追查源頭更是難上加上難，新北市環保局指出，透過跨局處流域治理，以汙染熱區為稽查重點，鎖定工廠林立的大漢溪沿岸，從鶯歌一直到三重地區，除不定期巡查，也透過不定點不定時水質檢測，利用不同領域控管，遏止不法排放。

環保局說，追查水汙染是場和時間賽跑的競賽，過去靠民眾被動檢舉，往往稽查人員到了現場，汙染已不復返，政府單位主動積極作為也不能少。

環保局發言人孫忠偉指出透過列管事業名單及歷年各河川水體水質監測資料與民眾陳情報案統計數據，歸納出汙染熱區，列為年度加強稽查對象，藉由科學儀器輔助，協助查緝掌握汙染源。

其中，環保局將大漢溪沿線為重大鎖定目標，從鶯歌、樹林、土城、新莊、五股一直到三重，透過水質連續監控設備、無人遙控飛機、地下管線管中即時影像監控攝影等，全方位追查。

另外，環保局也與中央環保署及環保警察合作，共同查緝跨域環境汙染案件，多次聯手至新北市五股坑溪、壟鉤坑溪，採分進合擊方式，鎖定55家高汙染潛勢事業工廠深度稽查，共破獲9家次違規業者。

針對汙染稽查案件的分析，環保局則在第一時間採用直讀式儀器，以及可以顯示重金屬反應的快篩劑，就能立即掌握水體基本狀況，有助於快速掌握水體汙染可能方向、擴大追查。

(中國時報)