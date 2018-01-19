羅東鎮長提名 謝志得遭封殺

2018年01月19日 01:13 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

前縣議員謝志得爭取民進黨提名角逐羅東鎮長，卻在辦理登記後未獲得黨部提名及說明，對此，宜蘭縣黨部主委林進財表示，此次選舉羅東鎮被列為特殊選區，因為執委會討論表決結果並不同意提名謝志得，縣黨部只能依照特殊選區提名辦法的程序走，待縣長提名人選確定後，由縣長提名人決定將要徵召誰或是與誰和合作來打這場選戰。

民進黨宜蘭縣黨部對於列為「特殊選區」的羅東鎮，年底的鎮長選戰該由誰代表出征一直深感頭痛，原先除了謝志得，另有縣議員邱嘉進、劉添梧等人登記黨內初選，但最後邱、劉兩人卻先後退出並回頭參選縣議員，變成只剩下謝志得1人登記參選。

依照民進黨的初選辦法，因羅東鎮只剩1人登記參加初選，執委會有權透過表決來決定是否同意推派此人代表參選，而日前執委會的表決結果，以懸殊的結果否決提名謝志得參選。

民進黨縣黨部主委林進財表示，對於執委會的決定縣黨部沒有意見，也按照程序繼續往下走，同時也通知謝志得先領回12萬元登記費，保證金部分待確認羅東鎮長提名人選後也會退還。

由於冬山鄉選出的縣議員薛呈懿日前透過YouTube上傳影片，宣布將以無黨籍身份參選下一屆的羅東鎮長，之前民進黨內部也考慮與薛呈懿合作拚戰羅東鎮長選舉，林進財對此表示，目前縣黨部還沒有決定要跟誰合作，或者是要徵召誰參選，仍將等待宜蘭縣長提名人選確定之後，由縣長提名人做決定。

(中國時報)