羅東鎮長提名 謝志得遭封殺

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

前縣議員謝志得爭取民進黨提名角逐羅東鎮長，卻在辦理登記後未獲得黨部提名及說明，對此，宜蘭縣黨部主委林進財表示，此次選舉羅東鎮被列為特殊選區，因為執委會討論表決結果並不同意提名謝志得，縣黨部只能依照特殊選區提名辦法的程序走，待縣長提名人選確定後，由縣長提名人決定將要徵召誰或是與誰和合作來打這場選戰。

民進黨宜蘭縣黨部對於列為「特殊選區」的羅東鎮，年底的鎮長選戰該由誰代表出征一直深感頭痛，原先除了謝志得，另有縣議員邱嘉進、劉添梧等人登記黨內初選，但最後邱、劉兩人卻先後退出並回頭參選縣議員，變成只剩下謝志得1人登記參選。

依照民進黨的初選辦法，因羅東鎮只剩1人登記參加初選，執委會有權透過表決來決定是否同意推派此人代表參選，而日前執委會的表決結果，以懸殊的結果否決提名謝志得參選。

民進黨縣黨部主委林進財表示，對於執委會的決定縣黨部沒有意見，也按照程序繼續往下走，同時也通知謝志得先領回12萬元登記費，保證金部分待確認羅東鎮長提名人選後也會退還。

由於冬山鄉選出的縣議員薛呈懿日前透過YouTube上傳影片，宣布將以無黨籍身份參選下一屆的羅東鎮長，之前民進黨內部也考慮與薛呈懿合作拚戰羅東鎮長選舉，林進財對此表示，目前縣黨部還沒有決定要跟誰合作，或者是要徵召誰參選，仍將等待宜蘭縣長提名人選確定之後，由縣長提名人做決定。

(中國時報)

鶯歌到三重 汙染熱區稽查重點 新聞透視－著力軟文化 打造雲嘉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。