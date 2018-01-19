諷美女律師 法律名師遭起訴

2018年01月19日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

臉書粉絲專頁擁有近3萬粉絲的美女律師黃靖芸，經常分享美照、工作心得與簡單法律小知識，卻遭自稱「撲吼獅」的刑事訴訟法補教名師莫孟衡連番奚落、揶揄「現在律師都酒店化了」等語，黃認為年輕女律師的形象遭物化，憤而控告妨害名譽。台北地檢署18日起訴莫孟衡，並聲請建議簡易判決。

未婚、畢業於台北大學的黃靖芸昨天表示，考律師時曾讀過莫孟衡著作的解題書，但不認識莫，提告不是為了自己，而是希望透過提告留下案例，留下紀錄，讓所有女生知道不需要受到言語的霸凌，和性別歧視，如果她是男律師，設了粉絲專頁，還有人會用「酒店化經營」、「有沒有外送？一杯茶多少錢」這樣的言論嗎？

檢方指出，2017年1月24日，莫孟衡在臉書分享黃靖芸的粉專「黃靖芸律師。生活法律沙龍」，留言「現在律師都酒店化了」，之後又於該篇留言的回應區回覆：「為什麼不說一杯茶多少錢？有沒有外送？」。

不料，隔天莫又發文「最近都靠楊律師跟黃律師這兩個活寶帶給我各種快樂 沒想到又多了付費實習的這個天才律師」、「到底有哪份工作是不用學習就可以馬上上手的，就算躺著賺也是要會樂器的，不知道同樣邏輯下，以後找工作是不是都要付老闆一筆錢才能上班？」

黃靖芸輾轉從圈內友人獲取擷圖，才知遭莫在臉書上諷刺，決定提告討公道。

檢察官偵辦時，曾進行調解，雙方不願和解。莫承認有發文，但辯稱酒店是古代文人飲酒作樂之處，並無意貶損對方社會評價。

檢方認為，莫孟衡身為補教名師、臉書追隨者眾多，看見初執業律師的黃靖芸便心生輕蔑之意，用「酒店化」與「會樂器」這種雙關語暗示「性交易」與「口交」，已構成公然侮辱罪。

(中國時報)