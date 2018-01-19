衝人氣搶生意 菜鳥拚當網紅

2018年01月19日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

律師界僧多粥少，民眾找律師往往會先看昔日資經歷及名氣，對踏出校門的菜鳥律師，想打響名號，就必須花一番功夫推銷自己，否則流浪律師日子不好過。近幾年，拜臉書等社群網站之賜，他們憑著姣好外表及提供淺顯易讀的法律用語小常識，針對時事或分享生活點滴，甚至當名嘴，確實殺出一條生路。

現行「律師法」並未明文禁止律師刊登廣告，但依律師公會全國聯合會的「律師業務推展規範」，刊登廣告要將完整廣告內容複本送公會存查，所以律師們都有默契不刊登廣告，於是在社群網站發文成為另個新興管道。

氣質出眾的美女律師黃靖芸，在她的粉絲專頁「黃靖芸律師。生活法律沙龍」上就說明，執業後，接觸各行業人士，深刻體悟到法律理性與艱澀文字，對一般民眾充滿距離、恐懼，才會以啟蒙運動中的「沙龍」為名，希望透過簡單直白的方式，分享生活上實用的法律知識，果真人氣頗旺。

另成立「女人大律師李怡貞」粉專的李怡貞律師，也有16069名粉絲。她將婚姻法律關係及勞資關係的法律問題，提供深入淺出的說明與分享，間接地收到非廣告的推廣業務效果，於是不少司法部門也開始經營臉書，以淺顯方式談法律，打破官方八股文章。

不僅如此，某位高院法官轉任律師，經常分享他喜愛的園藝花草，或對法院判決針砭批評。

不過，粉絲專頁不是正式的法律文書，分享的文字雖然輕鬆卻未必「精準」，常會出現粉絲「吐槽」或踢館，例如某位擅寫兩性文章的律師，在粉專就曾發文因訴訟交代程序不清，被粉絲酸到不行。

(中國時報)