撞死妻辯視力差 莽夫判無期

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中國時報
／彰化報導

59歲黃姓男子遭妻子控告家暴並違反保護令，去年開庭後，隔天即嗆妻「再收到傳票，就同歸於盡」，接著竟駕車撞死妻，還差點波及2個兒子。黃辯稱撞人是高血壓視力模糊非故意，但法官調閱病歷，認為黃扯謊，彰化地院18日依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

在彰化市經營工廠的黃男，去年4月19日，在檢方開偵查庭時，黃妻向檢察官要求黃男必須搬離住處，黃為此心生不滿，隔天向兒子抱怨，還與妻起爭執，當場並恫嚇「如果再收到傳票，要跟妳同歸於盡…」。

黃隨後騎機車外出，接著改駕駛小貨車回工廠，一看到妻子和2名兒子站在工廠門內聊天，竟踩油門加速衝撞，妻子閃躲不及，被夾在小貨車間，2名兒子機警閃開，逃過一劫。

當時，黃妻傷重奄奄一息，黃被2名兒子拖出車外時，卻趁隙拿農藥飲用，立即被壓制，但被撞成重傷的黃妻送醫不治。

黃男在法院審理時，矢口否認殺人，還辯稱「同歸於盡」只是氣話，並無殺人之故意，還聲稱是因「高血壓及視網膜剝離，視力不佳」，視力模糊，才不慎撞到妻子，並一度改稱有踩煞車，但因拖鞋滑脫，才撞上妻子。

法官特別調閱黃的醫院病歷，「打臉」黃視力模糊的說詞，最後審酌被告惡性重大，審理中又否認犯行，態度不佳，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

(中國時報)

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