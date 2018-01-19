偏鄉托老中心 每區都有接送

新北市副市長侯友宜18日上午至板橋頤安公共托老中心關懷長輩，與長輩一起擀麵皮、玩高爾槌球。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市有34家公共托老中心，許多長者仰賴托老中心的交通車接送，然而萬里、金山、石門區至今尚無交通車，造成長者往來困擾，新北市副市長侯友宜18日參加托老中心活動表示，將媒合民間友人贊助3輛交通車，造福偏鄉長輩。

老者受照顧子女放心

侯友宜18日至板橋頤安公共托老中心及板橋天元慈善功德會社區陪伴站關懷長者，與長者一起擀麵皮、玩高爾槌球、寫春聯，並到陪伴站感謝志工的辛勞參與。

侯友宜表示，新北市有34家公共托老中心，白天提供日間照顧服務，夜間亦可提供臨時住宿服務，長者受到妥善照顧，子女才能放心上班工作，但許多長者要到托老中心，卻苦無交通車接送，尤其交通不便的偏鄉長者影響最大，這是大家必須面對的問題。

配置至少1台交通車

因此，侯友宜說，他已向友人募得3輛交通車，要送給萬里、金山、石門等偏區的公共托老中心，做為平日接送長者使用。

新北市社會局長張錦麗表示，感謝侯副市長為偏區長者媒合交通車，新北市目前有36台交通車分別在公共托老中心服務，唯獨萬里、金山、石門區尚無交通車接駁，未來3輛交通車到位後，可讓全市托老中心都能配置至少1台交通車，方便長者利用，透過相關服務，相信可以讓長者生活更快樂、更健康。

(中國時報)

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