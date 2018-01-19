旅宿業包火車 自力救觀光

2018年01月19日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮旅宿業者自力救觀光，今年向台鐵承租一列普悠瑪號「洄瀾之心」，採觀光專車及「車加酒」套票行銷，每日往返花蓮、台北直達車各一班次，方便民眾提早規畫行程，刺激住房率，解決遊客因為北迴線一票難求，花蓮旅遊難以順利成行的窘境。

承租普悠瑪號行銷

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，花蓮旅遊最常被詬病的就是交通不便、車票難買、訂房不易，由於台鐵車票團體票2個月前開放訂票，一般車票2週前才可買票，常有遊客因訂不到車票而打退堂鼓，搶票也造成遊客與返鄉民眾間的衝突與抱怨。

陳義豐表示，台灣每年來台觀光人次破1千萬，但花蓮地區旅館業者卻「無感」，實質營業額並未受益，去年住宿率還較前年下滑三成，花蓮2000多家合法旅宿業與台鐵合作，2月10日起正式啟動「洄瀾之心」觀光列車，盼能拯救慘淡經營的花蓮觀光。

車票、住宿一次搞定

「洄瀾之心」每日來回共計744車位，透過加開專列讓遊客與本地民眾分流，達到雙贏局面；且列車結合1日或多日套裝旅遊行程，車上除有解說員導覽解說、花蓮9大伴手禮試吃及車取預購，還可欣賞花蓮特色樂曲，重要的是讓以往惱人的車票與住宿問題「一次搞定。」

洄瀾之心觀光專列方案，未來每天上午8點57分由台北發車直達花蓮，下午5點30分返程，還有34家率宿業者自2月10日至3月31日，平日限量提供74間2人成行、每人只要1499元的優惠方案，期盼藉此活絡低迷的旅遊市場。

(中國時報)