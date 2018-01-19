彰縣道拓寬 老茄苳樹找新家

2018年01月19日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰152線溪林路段的茄苳老樹綠色隧道，因路面拓寬，引發原地保留老樹或移植的不同聲音，彰化縣政府表示，為兼顧安全與延續老樹的生命，已經幫老樹找到新家園，209株茄苳樹將採全樹冠移植到埤頭鄉豐崙社區公園，且設法讓「綠色隧道」重現。

縣府公聽會傾聽民意

彰化縣府工務處長林漢斌指出，彰152線原有路面狹小，不足承擔彰化生活圈計畫未來目標年旅運，及大城西南角產業發展的道路交通量，為因應需求，將全線拓寬為24公尺，道路橫斷面將採雙向雙車道配置。

不過埤頭鄉至竹塘鄉14K+500至16K+800路段兩旁有209株樹齡超過30年的茄苳樹，相當珍貴，期間引發原地保留茄苳樹或移植的爭執，縣府透過公聽會，多數民眾強烈反對原地保留，儘管如此，縣府也尊重護樹民眾的聲音。

幾經折衝並參考專家意見後，縣府認為茄苳樹生長快速，而溪林路綠色隧道的茄苳樹齡約30年，若原地保留，確有阻礙行車視線、增加交通事故之虞，且樹徑過大，不適合作道路行道樹，若能移植到寬廣的公園綠地，可使樹木根部獲得更大的呼吸空間。

在適合季節進行移植

縣府決定，該批老茄苳樹多數將移植到埤頭鄉新闢的豐崙社區公園，豐崙公園占地5公頃，目前已完成樹穴挖掘，準備迎接老樹入住；另部分也將移植到員林市的圓林園。

林漢斌說，為保護老樹並提升存活率，將會研擬嚴謹的移植計畫、選擇最適合的季節進行移植作業，並採全樹冠移植。

(中國時報)