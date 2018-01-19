里長病故 家屬捐日照專車

2018年01月19日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

新市區新市里長王國平去年病故，在他15年的里長生涯中，里長事務費全數拿出來做公益，合計捐款超過200萬元，受到父親影響，兒子王全新要讓愛持續下去，他以父親名義捐贈1部日照服務專車，提供新市區長者更健全的照護設備，市府18日舉行捐贈儀式，代理市長李孟諺親自到場受贈，並頒發感謝狀。

王國平濟弱令人感佩

已故的新市里里長王國平出身貧困家庭，他努力工作改善家中環境，2002年當選村長，縣市合併後也連任里長，任內頒發里長獎助學金，還創立長壽會、社區發展協會，還推動當地北極殿改建，出任主任委員，4屆的里長事務費全捐出做公益、幫助弱勢，讓地方民眾感佩不已。

近年來因慢性病所苦，王國平健康走下坡，但里民請託案件仍全力以赴，去年新市區公所辦理父親節表揚大會，他還出席並自掏腰包加碼，鼓勵得獎的里民，沒想到8月就因心臟衰竭過世，生前自費出版的《散赤人的心聲》回憶錄，是他一生最好寫照。

病故仍持續服務里民

王全新希望父親的精神能延續，與母親王張秀緞商量決定捐出日照服務專車，持續服務里民。

社會局表示，在長者服務過程中，發現交通接送是長輩能否使用日照服務的關鍵因素，因此從前年起就開始媒合公益團體、公司行號及善心人士等，目前已募集到8輛日照服務車，也呼籲更多民間力量踴躍加入捐車行列，以強化政府推動長照2.0的動能。

(中國時報)