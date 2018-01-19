挖路半年 店家生意掉一半

嘉義市民族路雨水下水道施工逾半年，兩側店家生意及民眾居家安寧大受影響，民怨四起，有店家抱怨生意少一半。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市民族路雨水下水道施工逾半年，兩側店家生意及民眾居家安寧大受影響，民怨四起，有店家抱怨生意少一半，減稅優惠杯水車薪，市府工務處長李建賢18日表示，施工是為了解決當地積淹水問題，工程本月底完工。

減稅優惠 難抵損失

議員王美惠指出，民族路是嘉義市東西向主要道路，市府施設雨水下水道已經大半年了，工期拖延，造成交通不便，更影響沿路店家生意，市府要苦民所苦，為民眾的生計多設想。

刻印章店李姓負責人說，市府進行道路施工大半年，機具進出施工很大聲、很吵，不得安寧，車輛通行受阻，生意減少許多，收入快付不起店面租金了，市府對店家有減稅優惠，但遠遠不及生意量減少的損失。

漢堡店游姓負責人說，早餐店剛好位於民族路、新榮路口，門口正對施工工地，機具放置、進出都妨礙客人出入，且塵土飛揚，客人也不敢上門，生意幾乎大減一半，苦不堪言，只盼快快完工，早日結束夢魘，讓店家營業恢復正常。

解決淹水 月底完工

李建賢表示，民族路西榮街至西門街段施作雨水下水道，長度約150公尺，工期180天，自2017年5月27日至12月27日，因自來水、電信、台電等單位管線未能配合施工，導致工期延宕，已要求管線單位全力配合，預定1月底完工，並重新鋪設柏油路面。

李建賢說，這段雨水下水道工程是為了解決民族路至光彩街的積淹水問題，將雨水分流至垂楊路、西門街再匯流至垂楊路大排，市府對受影響的商家有減免營業稅的措施。

(中國時報)

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