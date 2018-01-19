四輕、南帝出包 林園居民嚇醒

2018年01月19日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高市林園暗夜不平靜！中油四輕啟爐不順，17日晚間將油料送至燃燒塔排放，火光沖天；不久，3公里外的南帝化工，也因風管破裂發出巨響，許多居民睡夢中被嚇醒。環保局18日稽查，將依《空汙法》對中油、南帝化工各裁罰100萬元。

歲修啟爐轟轟叫 怎麼睡

「每晚轟轟叫！是林園人的安眠曲嗎？」中油石化事業部四輕大修，最近正在啟爐，發出的聲響引發民眾怨言，不料，17日深夜，林園廠煙囪冒出明亮火光，將暗夜照得宛如白晝，11點半左右更突傳巨響，部分里長、里民氣憤趕到中油大門口關切。

中油石化事業部副執行長吳義芳坦言，四輕正進行大規模歲修，分區陸續啟爐期間確實會發出聲響，17日晚上約10時，因M04製程操作不順，決定停爐，並將系統內半成品油料送至A201燃燒塔排放，雖是正常應變措施，但中油對影響居民仍深感歉意。

高市環保局稽查人員獲報趕抵，18日上午也再赴廠區查核操作紀錄，因中油廢氣燃燒塔明顯造成粒狀汙染物，將依《空汙法》第31條裁處100萬元；但吳義芳強調，不少居民聽到傳出疑似爆炸巨響，和中油並無關係。

風管破裂未報備 罰百萬

環保局針對爆炸聲擴大稽查範圍，查到南帝化工時，業者仍回報沒異常，稽查人員入廠查核，聽員工說當時蓄熱爐故障，對照值日紀錄卻沒任何記載，深入追查發現，是脫臭爐風管破裂，大量氣體瞬間溢散產生巨大聲響。

環保局長蔡孟裕表示，南帝化工未依規1小時內報備操作異常，環保局將依違反《空汙法》第32條，從嚴裁罰100萬元，並勒令該製程停工，直到檢修完成，經環保局複查同意後才能復工。

(中國時報)