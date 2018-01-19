知本溼地逕行招標 環團錯愕

2018年01月19日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

台東縣政府在上周突然宣布知本溼地展開招標作業，引起許多環保團體不滿，18日聚集在台東縣政府前要求縣府撤回不當開發，不過台東縣政府財政及經濟發展處長盧協昌強調，環團的部分意見已經納入，開發範圍也並非是全部範圍。

赴縣府抗議 盼撤開發

「保護知本溼地，撤回不當開發！」昨天上午包括荒野保護協會台東分會、台東野鳥學會、公民監督聯盟、台東親子共學團等團體，一同到台東縣政府前抗議，要求縣政府要先進行知本溼地完整的生態及人文調查，並招開公聽會，程序完備前要先暫緩招標程序。

荒野台東分會議題組長蘇雅婷表示，這麼重大的招標案，縣府應該與民間要有更多對話凝結共識，知本溼地為了放置光電板，可能興築海堤、圍牆，對台東野地已經少見的台東火刺木、全台少於百隻灰胸秧雞，都是嚴重的生態破壞。

台東縣議員洪宗楷強調，一塊溼地生成費時數千年，地廣人稀的台東地並不難找，為什麼光電板就一定要放在溼地上？他質疑縣府先射箭再畫靶，獨厚特定商，是否該廠商得標大家都在看。

會談不愉快 互不相讓

昨天環團代表與盧協昌在縣府中坐下來談，但會談的氣氛並不愉快，雙方都不願讓步。

盧協昌強調，縣府已經將環團的意見納入考量，因此溼地面積廣達226公頃的土地並非全部開發，範圍僅161公頃，65公頃的溼地管理也採納環團意見，由縣府而非廠商管理。

他說，知本溼地開發一定會經過部落的同意才會進行，程序中如果需要招開公聽會或說明會，一定會完備程序充分溝通。

(中國時報)