從小眾到顯學 江文淵的節氣建築

2018年01月19日 01:13 中國時報 黃繡鳳 文／

半畝塘創辦人江文淵建築師，日前在「大師講座」談「當代常民住居的進路」。其打造獨特的「節氣建築」，也吸引建築同業前往取經。

創立於台中的半畝塘環境整合團隊，1997年以建築師事務所出發，因理想而逐步投入建築產業的整合之路，陸續承接建築、室內、景觀設計等業務，並學習著自己當業主。從取得土地開始，完整實現「開發一塊地、還給地球更多的綠」的信念。

在社會公益方面，半畝塘於2013年成立梧桐環境整合基金會，隔年進一步又成立文創事業部，期許將美善的理念推廣至人文領域。

建築師江文淵認為，建築是人與環境的整合、融合，建築物只是其中一小部分。許多人談建築，只從立面、外觀、材料、裝潢等方面來評論，但那只是「建築物」。

江文淵強調，半畝塘想表達的是弱建築的概念，沒有所謂的建築風格，只想形塑人與自然的關係，並表達尊重自然的態度。

半畝塘的代表作是位於台中市大里區的菩薩寺，現代建築風格跳脫傳統佛寺形式，以清水模不假修飾的混凝土外觀，展現現代文化質樸、簡約的心靈道場。

半畝塘近年來也在竹北高鐵特區推出「若山系列」建案，以都市裡的一座山為設計發想，目前已有2個住宅開發案，秉持著與自然和諧共好的理念，創造美好居住環境。

其中，「若餘山」一案獲得2016日本優良設計獎，「若合山」則拿下2016台灣住宅建築獎首獎。

台中市建築經營協會理事長陳武華也表示，從小眾到顯學，半畝塘努力了近20年，歸納出「節氣建築」為創造哲學，不僅堆疊出自己獨有的企業文化，更為城市打造出一座座生態永續的心靈居所。

他並強調，台中建築經營協會的大師講座已經邁入第8年，是建築同業最大的進修學習平台，其中，教育委員會就是經辦大師講座。

今年的大師講座卡司堅強，包括2月8日立法院副院長蔡其昌、3月9日老爺酒店集團執行長沈方正、4月10日鬼才設計師陸希傑、5月9日奇想創造執行長謝榮雅、6月7日多次獲獎的旅美建築師張景堯。

7月11日台灣最知名藝術評論家同時也是成大歷史系教授的蕭瓊瑞、8月9日創辦多本雜誌及出版多本美學書籍的詹偉雄、9月7日設計師黃惠美談建築旅行和藝術、10月11日建築師張德昌談建築的2種意境、11月9日於台中市政府舉辦智慧城市論壇、12月11日則舉行財經講座，精采可期。

(中國時報)