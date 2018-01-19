四維高中學生 排旺字賀年

2018年01月19日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮四維高中是在地著名的軍事化教育學校，嚴謹的教育風格，創下不少令網友驚歎的事蹟，其中又2秒拍7下的「四維掌」最為知名，校園還有年度「千人排字」的傳統，今年以「2018旺」字樣，祝福即將上學測戰場的高三生們，也期許學生能夠忠義傳家、學業進步。

每年歲末年終，就是四維高中學生千人排字的季節，前年則規畫1000名男同學，分別穿上冬季制服外套及淺藍色運動外套，在中庭廣場圍成一個大型的臉書「讚」，並滾動6顆抗力球在「讚」中滾動，也曾排成大型「駿馬圖騰」，場面壯觀。

農曆新年將屆，四維高中全校2200名學生齊聚在中庭，男生著藍色運動服，女生著粉紅色運動服，因應狗年到來，圍成一個大型的「旺」字與「2018」字樣圖案，傳遞祝福也象徵在新的一年，校運興旺，期許學生有著狗的靈敏，學業進步、品德增進。

今年首次參加歲末排字活動的108班馬振華說，學長姐的「千人讚」令他印象深刻，也能參與大型排字活動心情很興奮，跟2千名學生一起排字，體會到每一個人都是重要角色，展現團體同心精神的珍貴回憶。

四維高中校長蔡忠和表示，學校以佛法立校，秉持著慈悲心，發願營造三好校園，今年也以星元大師狗年送給信眾的春聯「忠義傳家」為意涵，邀請學生排字體悟「忠義」2字的重要性，祝福勉勵師生2018年落實三好，實踐忠義，踏出社會被人接受接納。

(中國時報)