協調會里長拍桌 中油提三大承諾

中油18日下午召開協調會，北汕里長劉新發氣到拍桌，情緒相當激動。（林宏聰攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

林園工業區17日深夜2起汙染事件，居民睡不安穩，國營企業龍頭中油公司成箭靶，18日召開協調會，里長氣到拍桌；石化事業部副執行長吳義芳道歉之外，也提出租用緊急應變車、布設掃描儀、修正發包方式等三大承諾，盼平息眾怒。

中油18日下午開協調會，10多名出席的里長們炮聲隆隆。林園區里長聯誼會主席洪進財表示，四輕運轉近40年，老車再怎麼修還是會有問題，每2年花3、4億大修顯然效果不彰，中油必須思考是否淘汰四輕機組。

前五福里長黃揚文自備「噪音吵死郎，簽署落日條款」紙條，他說中油3、40年來仍無法解決工安汙染問題，每次歲修後啟爐發出巨響，起碼吵3、4天，居民受不了。

北汕里長劉新發一上台就拍桌，氣到話都說不清楚，他質疑，中油每年回饋金都交給市府，根本沒照顧地方；西溪里長李文通則說，每次中油出包，就搬出一堆專業術語解釋，這些他聽不懂，只希望中油落實工安，要以不影響地方為最高原則。

吳義芳再三道歉，並表示，中油已準備租用配備分析儀器的緊急應變車，隨時趕赴採樣，以便進行汙染足跡指紋鑑定，釐清汙染來自工業區哪家公司；此外，也將布設掃描儀，監視廠區臭味溢散，並檢討將現行最低價標改為最有利標，改善歲修品質。

(中國時報)

新聞透視－工程配套 政府可以做… 開發與保育難解習題 BOT案卡了30…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。