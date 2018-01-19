協調會里長拍桌 中油提三大承諾

2018年01月19日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

林園工業區17日深夜2起汙染事件，居民睡不安穩，國營企業龍頭中油公司成箭靶，18日召開協調會，里長氣到拍桌；石化事業部副執行長吳義芳道歉之外，也提出租用緊急應變車、布設掃描儀、修正發包方式等三大承諾，盼平息眾怒。

中油18日下午開協調會，10多名出席的里長們炮聲隆隆。林園區里長聯誼會主席洪進財表示，四輕運轉近40年，老車再怎麼修還是會有問題，每2年花3、4億大修顯然效果不彰，中油必須思考是否淘汰四輕機組。

前五福里長黃揚文自備「噪音吵死郎，簽署落日條款」紙條，他說中油3、40年來仍無法解決工安汙染問題，每次歲修後啟爐發出巨響，起碼吵3、4天，居民受不了。

北汕里長劉新發一上台就拍桌，氣到話都說不清楚，他質疑，中油每年回饋金都交給市府，根本沒照顧地方；西溪里長李文通則說，每次中油出包，就搬出一堆專業術語解釋，這些他聽不懂，只希望中油落實工安，要以不影響地方為最高原則。

吳義芳再三道歉，並表示，中油已準備租用配備分析儀器的緊急應變車，隨時趕赴採樣，以便進行汙染足跡指紋鑑定，釐清汙染來自工業區哪家公司；此外，也將布設掃描儀，監視廠區臭味溢散，並檢討將現行最低價標改為最有利標，改善歲修品質。

(中國時報)