不動產高峰論壇 25日登場

2018年01月19日 01:13 中國時報 黃繡鳳 文／

台中市不動產聯盟協會攜手台中市不動產開發公會於元月25日下午1點半假逢甲大學育樂館舉辦「2018不動產高峰論壇」，探討國內房市概況。此次論壇邀請台中市長林佳龍及內政部次長花敬群致詞，就現階段台中城市發展願景與中央政府目前所推動的各項房市政策，進行完整說明。

論壇由逢甲大學總務長陳建元主持，台中市政府地政局長張治祥、中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄以及台中市不動產開發公會理事長邱崇喆與談。

而住商機構發言人徐佳馨及富比士網路科技執行長陳高超也擔任主講人，產官學齊為國內房地產發展提供精闢的見解。

台中市不動產聯盟協會理事長王逸華表示，不動產高峰論壇起於2008年，由台中市不動產聯盟協會創會理事長黃昭閔發起，已成為建築業年度盛事。今年，更加入台中市不動產開發公會聯合主辦，擴大論壇的規模。

黃昭閔也認為，雖然近2年房市表現不如預期，但以台灣近年的總體經濟表現來看，沒有悲觀的理由。

他說，根據行政院主計總處去年11月發布的經濟成長率統計資料顯示，2017年全年經濟成長率預估為2.58%，優於2016年的1.50%；2017年12月出口年增率為14.8%，也是自2016年10月起連續15個月正成長；且近期景氣對策信號趨於穩定，M1B年增已連續2年大於M2年增率，這些都是房市利多的指標。

面對現階段政府的房市政策對市場極不友善，如房地合一交易稅施行、持有稅調整、法務部將不動產經紀業及地政士納入洗錢防制法規範、雨遮屋簷不計坪且不計價等多重打擊之下，對房市更是雪上加霜。

因此，台中市不動產聯盟協會理事長王逸華主張，應對不動產市場減少政策性干預，多多傾聽業界的意見，以利不動產相關法令能朝正確的方向修訂，對症下藥才能改善現階段的癥結點。

(中國時報)