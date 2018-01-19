櫻花滿牆 北18線美麗地景

2018年01月19日 04:10 中國時報 高鈞麟 ／新北報導 ／新北報導

北18線由埔平里進入茂長里路段的擋土牆上，以馬賽克磁磚一片片貼上櫻花、稻田、筊白筍等代表三芝的意象娃娃，除了美化牆面，也增添賞櫻情趣。（高鈞麟翻攝）

三芝區北18線是新北著名的賞櫻景點，也是單車族熱門的騎乘路線，近來三芝區公所在沿線完成長達82.5公尺的巨型馬賽克藝術裝置，以一片片馬賽克磁磚貼上櫻花、稻田、筊白筍等代表三芝的意象娃娃，不但美化牆面，也增添賞櫻情趣，吸引許多遊客駐足拍照，成為最夯的打卡景點。

三芝種植超過1萬5000株櫻花，每年2、3月是櫻花綻放盛期，上萬株櫻花綿延70公里長的環狀路線，是北台灣最美的「櫻木花道」。

三芝區長林克文表示，為了突顯地景特色，經民政局補助，在北18線沿線路段擋土牆上，以馬賽克磁磚，拼貼可愛造型的芝櫻娃娃和福筍寶寶，大片櫻花磁磚牆面，十分吸睛。再往前方走，還有馬賽克梯田牆，與櫻花牆面前後呼應。

林克文說，長達82.5公尺的巨型馬賽克藝術裝置，已成為三芝新興地景，而馬賽克磁磚比彩繪使用年限更長，時間久了也不會出現掉漆，影響美觀。

茂長里長林雙喜說，北18線是遊客至三芝區遊玩的必經之路，兩面大型馬賽克拼貼牆面像是茂長里的特色門面，也是民眾來三芝看見的第一件藝術作品，完工後許多年輕人都到牆前拍照、打卡。

民政局地方自治科陳耀川科長指出，除了北18線上大型馬賽克藝術裝置，三芝區擁還有許多豐富的旅遊景點，春假即將到來，民眾可規劃到三芝欣賞櫻花兼品嘗特色美食，還能到李天祿布袋戲文物館、淺水灣、三生步道等景點走春。

(中國時報)