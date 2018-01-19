進駐旺來園區 廠商意願高

2018年01月19日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

歷4年規畫，「南投旺來產業園區」日前獲經濟部核定並動土；南投縣長林明溱18日主持招商說明會，40多家廠商聽取簡報、逾半表達進駐意願。縣府表示，園區可望年底完成基礎建設，預計最高可吸引35億元投資，創造年產值30億元、1000個就業機會。

林明溱指出，該園區位置在神木社區旁。設置初衷，考量神木村遷村100多戶居民生計，並擴大地方特色產業群聚效應，積極向經濟部爭取設置，以鳳梨相關產業為主體，打造具地方特色之產業園區，以帶動南投地區觀光及產業發展，並增加地區青年就業機會。

招商說明會由玉新開發簡報園區規畫概況及招商、設廠條件，與會廠商也根據各自需求提出問題，如水、電供應、人力資源、道路及與周邊觀光景點、產業的連結規畫等。

建設處長李正偉表示，園區總面積16.588公頃，其中產業用地10.19公頃，共分14坵塊，最大坵塊約6000至7500坪，最小約500到800坪，建蔽率及容積率分別為60％、240％，坵塊價格每坪介於7萬1000元至7萬5000元間。

公共設施用地則有6.4公頃，規畫有服務兼展示中心、給水設施、汙水處理廠、停車場、道路、滯洪池、綠地等公共設施，出售作業預定在1月底至2月中開放廠商申請。

建設處表示，依《南投縣吸引投資自治條例》，事業興辦人以自有之土地及建築物，依自治條例核備之投資計畫，給予設置地之地價稅及房屋稅補助，自開始課征各該稅年度起兩年內給予全額補助，第3年度至第5年度給與補助50％。

(中國時報)