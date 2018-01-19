沙崙科學城 氫能機車上路

2018年01月19日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

行政院宣示2035年機車全面電動化、落實零碳排，沙崙綠能科學城被中央視為重要綠能示範基地，近期將公開氫能機車成果，讓外界窺見台灣氫能實力，沙崙科學城籌備辦公室主任黃得瑞說，台灣在氫能機車有很好的機會，政府要抓住機會全力發展。

位於歸仁的科學城於2015年底啟用，現已完成自駕車測試場域規畫，預計今年9月啟用，周邊將搭配氫能小巴士結合自駕車系統，實踐低碳運輸。下個月將進行「綠能科技聯合研究中心」及「綠能科技示範場域」聯合開工動土儀式，預計2019年底完工。

為達成2035年、2040年禁售燃油機、汽車，步向全面電動車時代，綠能科學城也已投入儲能技術研發，黃得瑞說，國人熟知的電動機車雖仍以鋰電池為主體，其實，台灣氫能機車研究技術居領先全球地位，因應政府宣示2035年全面推動零碳排，今年將啟動1萬輛氫能機車。

黃得瑞指出，氫在空氣中與氧氣作用後，產生電能，不需燃燒燃料即可高效率發電，而且只會排出水，不會產生空氣汙染，達到真正零碳排，被譽為21世紀最乾淨的能源。

包括日本、歐美、大陸都積極投入研發，日本、歐美也已推出氫能汽車、氫能堆高機、發電機等應用，他說，坊間現在多只知鋰電池，對氫能認識仍有限，以一部機車來說，只需安裝2瓶氫氣罐搭配燃料電池，約可行走80公里，氫氣用完再補充即可。

黃得瑞強調，歐美、日本等先進國家全力展開氫能經濟布局，將氫能用在低碳運輸載具及用在穩定的基載供電系統與備載電源等，台灣有很好的機會發展氫能，但過去發展趨於保守，現階段，必須抓緊契機，以現有技術為基礎，擴大應用在交通載具上。

(中國時報)