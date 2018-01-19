竹崎蜜棗凍傷 損失逾25％

竹崎蜜棗傳遭受寒害，前農委會副主委翁章梁（右）主動前往關心受災狀況。

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中國時報
／嘉縣報導
嘉義縣議長張明達（右一）18日也到果園了解果農受災情形。（呂妍庭翻攝）

上一波寒流帶來數日低溫，嘉義縣竹崎鄉一帶種植的蜜棗傳出凍傷災情，經公所初估，全鄉受損面積已達25％，繼前農委會副主委翁章梁前往關心後，18日縣府農業處會同農改場等人員前往勘災，議長張明達、縣議員曾亮哲等人亦到場關切。農業處指出，除竹崎蜜棗受霜害，中埔鄉、民雄鄉也有零星災情，將提報農委會，盡量替果農爭取現金救助。

嘉縣棗子種植面積約75公頃，竹崎最大宗共42公頃，因正值蜜棗採收期，4、5度低溫凍傷果實產生「霜害」，鮮綠棗果表皮變黃，果肉變軟，賣相不佳導致價格腰斬，即使果農勉強搶收，但價格只剩不到去年的一半，還有果農慘遭客戶退貨，叫苦連天。

代理鄉長郭良江指出，初步統計全鄉受霜害的蜜棗產量超過2、3成，由於過年前正是送禮好時機，通常蜜棗價格看俏，卻因這波寒害，讓不少農民豐收好過年的期盼落空。竹崎鄉農會總幹事林孟怡說，損害程度目前估計3成，擔心後續可能會加劇，農會已尋求農糧署、公所等單位協助，欲讓棗農減輕損失。

已登記民進黨嘉義縣長初選的翁章梁、張明達一前一後前往果園關心，翁章梁除主動致電農委會表達關心，也說嘉縣是農業縣，應建立農業保險機制，承諾當選會就會著手規畫相關政策，張明達心疼果農1年的心血白費，呼籲縣府和公所要落實災害查報作業，爭取中央的補助，以減少果農的損失。

(中國時報)

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