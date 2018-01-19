男性看到美女 變衝動、不誠實

2018年01月19日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

男人看到美女容易變得不誠實？！中山大學教育所教授邱文彬跨校研究，找來上百名年約20歲男性觀看性感素人美女照片受試，發現會有不誠實、作弊等表現，研究結果獲國際知名期刊《演化與人類行為》線上刊出。

邱文彬與同校師資培育中心助理教授鄭雯、高醫大教授吳文雄跨校進行「性感美女能誘使男性墮入不道德之路」研究，找來上百名年約20歲男性受試，一組觀看穿著清涼性感的素人美女照片，另一組照片則穿著一般服裝。

邱文彬說，實驗組的男性在看過20張性感美照，並評估其性吸引力後，比起控制組男生，變得較衝動與自控力不足，出現「不誠實」（沒歸還多餘的實驗參與報酬）與「作弊」（數字矩陣作業的自我計分優於實際表現）。

鄭雯表示，當男性的交配動機被性刺激，例如觀看性感美女照片後，傾向採取不誠實與作弊等方式，做為提升自身性吸引力的策略，也就是以不當手法獲得金錢、地位或顯示自己更有能力，藉以展現女性偏好的伴侶特徵。

研究團隊指出，日常生活中，激起交配動機的性刺激無所不在，像車展、電腦3C展等商展show girls、網路流傳的清涼照，或以性感美女來推銷商品的廣告，如健身、內衣、精品、珠寶、溫泉旅館及醫美等，都可算是。

根據研究結果，男性可審視或提醒自己的不道德念頭或衝動，是否和先前接觸的性刺激有關。男性雖喜歡性感美女，卻常以不當手段追求，換言之，「男性看到美女誠實度會下降。」

(中國時報)