飆車也飆歌 大鵬灣辦春吶

大鵬灣賽道音樂節20、21日舉辦，除了演唱會，將展示160多部名車，搭配賽車女郎更加吸睛。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

大鵬灣國家風景區20、21日將舉辦大鵬灣賽道音樂節，結合演唱會、車展與賽車場，為全國首創，希望未來能打造「大鵬灣春吶」，帶動大鵬灣觀光。20日當天免收停車費，並提供免費接駁車，歡迎民眾入場聽音樂，體驗大鵬灣之美。

大鵬灣賽道音樂節20日上午10時30分，由屏東大學學生樂團領軍開唱，接著是在地的東港高中樂團，及台南藝術大學學生樂團；下午4時則是藝人演唱會，邀請滅火器、宇宙人、旺福等知名樂團輪流演出，長達4小時的搖滾接力，唱到晚上10點。

20日白天也會在直線道舉辦無動力趣味比賽，及兒童小超跑活動；演唱會之後則有「星空電影院」及「夜宿賽道」活動。民眾可在賽車場內欣賞大鵬灣潟湖夕陽美景，晚上則或坐或躺在賽道上欣賞演唱會，會後全家體驗在賽車場內露營的難得經驗。

21日則舉辦汽車展示活動，共有160多部名車，包括藍寶基尼LP720、LB Perfomeance寬體瑪莎拉蒂、賓士AMG GT、BMW M4、保時捷 GT3等，也能在看台上看賽車奔馳。

大鵬灣國際開發公司總經理林學智說，賽道音樂節除了希望愛好賽車的車友，希望民眾能體驗平常難得親近的賽車場。演唱會門票500元，東港、林邊居民持身分證於20日當天現場購票半價250元，購買演唱會團體票可獲贈夜宿賽道區位置1個（限120個）。

(中國時報)

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