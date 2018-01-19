吳春山捐款助學 勉勵學弟妹

2018年01月19日 01:13 中國時報 黃繡鳳 文／

積極推動社會公益的麗明營造董事長吳春山，月前又捐百萬元給母校永靖高工，作為學弟妹技藝競賽獎勵基金。

吳春山勉勵學弟妹不可因出身貧窮家庭而自暴自棄，只要認真求學，將來一定會出人頭地。

擔任永靖高工校友總會理事長的吳春山說，去年底參加校友會議，獲知母校欠缺經費。為了鼓勵學弟妹努力上進，他特地捐出100萬元，除了作為學弟妹獎勵基金外，也提供給課外輔導的老師鐘點費。

吳春山希望學弟妹能積極向上，除了獎學金鼓勵外，目前也有20多名學弟妹在麗明營造任職，讓技職之路不間斷。

永靖高工校長許榮添也表示，吳春山是永工建築科1977年畢業校友，1994年成立麗明營造，當時員工才20幾人，經24年努力，至2016年止，員工數超過450人，躋身全台第二大營造廠。

許榮添說，吳春山出生員林山區，小時候在克勤克儉環境中成長，當年村中只有一條道路，每逢颱風必毀，因此了解「沒路走，就得自己開路」的道理。

許榮添說，吳春山告訴學弟妹，沒傘的孩子跑得快，有時候困頓反而是學習機會。吳春山出社會後，歷經工地監工、企畫、銷售，也走過金融危機和921大地震，他白手起家的故事足為學弟妹楷模。

吳春山興趣廣泛、多才多藝，出版書籍、發行台語老歌CD，藉著生活小故事正向思考，也給讀者大大的感動。

參與的社團超過50個，為台灣行動菩薩助學協會發起人，持續每年舉辦捐血，助盲助學、老樹救援等多項活動，熱心公益、樂善好施，為資深營建人翹楚。

根據中華徵信所調查，麗明營造，排名僅次於大陸工程，為全台第二大的營造廠，完工業績卓著，包括世界新九大地標－台中國家歌劇院，以及國立故宮南院、高雄世貿會展中心、台中市政府新市政大樓等建築。

(中國時報)