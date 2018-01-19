亂倒事業廢棄物 需清理還送辦

2018年01月19日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

頭城烏石港重畫區內停車場預定地空地，17日有民眾發現被傾到大量的事業廢棄物而向鎮公所反映，鎮長曹乾舜隨即指示清潔隊通報給縣府環保局並請求協助，也迅速追查出違法傾到廢棄物的業者及行為人，除要求業者立即雇工連夜將現場清除完畢，環保局另依違反廢棄物清理法第46條規定，將業者及行為人移送地檢署偵辦。

頭城鎮長曹乾舜在17日下午4點半左右接獲民眾檢舉，表示有不肖業者在烏石港重劃區大坑堤防附近傾倒大量的事業廢棄物，曹乾舜立即指示公所清潔隊前往現場瞭解，並通報縣政府環保局，環保局也立即派員到現場協助。

稽查人員抵達現場後發現，不肖業者所棄置的包括生活垃圾、廢紙箱、廢塑膠、廢水電材料、廢裝潢木材、廢磁磚等營建廢棄物數量約15公噸，並依據檢舉民眾所提供的資訊循線找到行為人，經詢問之後行為人也坦承不諱，環保局立即要求行為人到現場確認，並且限時清除完畢，另依廢棄清理法開單告發。

環保局表示，烏石港大坑堤防除遭棄置營建廢棄物，周遭環境另發現有數處遭棄置廢家具、廢彈簧床，這些棄置行為有地緣關係，後續除將加強稽查附近營建工地以及調閱周邊相關監視錄影檔案，並依據現場已查獲的藥單、申辦行動電話等個人資料，通知相關人員到環保局說明，環保局也將依法予以裁處。

(中國時報)