解決產業五缺 政院下鄉開說明會

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中國時報
／台南報導

行政院為了解決產業五缺，18日分別在安平工業區、南科管理局舉辦政策宣導說明會，由經濟部次長龔明鑫主持，兩場說明會吸引園區廠商200多人到場參與，廠商代表對於缺工、人才養成、能源政策等表達關切。龔明鑫指出，說明會目的在收集廠商意見，了解業界面臨的困境，以求跨部會整合，盡速將問題解決。

包括經濟部工業局、水利署、勞動部勞動力發展署與南科管理局等單位，都到場參與，針對政府的相關政策提出說明，經濟部對於企業重視的土地、水及電等現況，報告政府因應的政策。

廠商對於缺工、產學合作、能源政策等提出問題，台南市工業會理事長蔡明忠、安平產業園區服務中心主任黃進介提出產業嚴重缺工、職場兩性友善、少子化及托育等問題，建議政府檢討失業補助制度，以免部分工人投機取巧只為領失業補助，不僅企業困擾，也無助解決缺工問題。

瀚宇彩晶公司代表指出，企業訂單有淡旺季之分，政府是否能針對派遣人力部分鬆綁，讓調度更有彈性，以及學生畢業後面臨兵役，將會讓產學合作效能打折扣；台南市中小企業榮譽指導員協進會會長翁育睿則建議成立產學合作的單一窗口及馬上辦中心，跨部會合作避免互踢皮球。

科學園區同業工會水電氣委員會總召集人楊水定則針對政府增設的發電系統多以燃氣為主，未來若天然氣供應出狀況，廠商該怎麼辦？另外，政府喊出2040年將全面改用電動車，缺電問題是否有納入考量？

龔明鑫表示，在13場說明會結束後，將會對廠商反應的共同性問題，通盤處理解決，並收集、傾聽廠商的心聲，在跨部會的平台上討論並全力協助。

(中國時報)

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