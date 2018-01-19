阿里山櫻花季 30品種爭豔

大阿里山區櫻花開始接力綻放，番路鄉隙頂現有河津櫻盛開。（取自吳芳銘臉書）

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中國時報
／嘉縣報導

全台各地瘋追盛開梅花之際，大阿里山區的櫻花已悄悄綻放，包括阿里山公路沿線、阿里山鄉奮起湖、梅山鄉太平、番路鄉隙頂等地，多處都看得到山櫻花、河津櫻迎風綻放，預估這波櫻花季隨各品種櫻花陸續盛開，將進行一場長達4個月的花季接力賽。

大阿里山區櫻花品種多達近30種，林務局嘉義林區管理處阿里山工作站技術士蕭明學表示，阿里山原本就有阿里山櫻和寒社山櫻2種本土特有種，之後因日本人開發阿里山，陸續移植日本櫻花系來台，之後又因台日交流頻繁，日方只要送櫻花，多半就會送到阿里山種植，因此讓各式本土、外來種櫻花在阿里山遍地開花。

由於大阿里山區處處有櫻花，雖林管處主辦的阿里山花季只在3、4月間舉行，但其實從12月底到隔年的4月，許多角落都看得到櫻花綻放，長達4個多月的另類櫻花季，配上阿里山萬種風情的景緻，經常成為遊客或攝影玩家熱愛的取鏡熱點。

嘉義縣副縣長吳芳銘行銷嘉義觀光，不忘分享阿里山櫻花之美，表示阿里山自山櫻花吐露芬芳後，緊接是隙頂的河津櫻登場，目前則輪到石棹、頂石棹粉色系的昭和櫻搶盡風頭，3月再由森林遊樂區內的染井吉野櫻壓軸謝幕，歡迎遊客到嘉義賞燈會之餘，也可以到阿里山追逐櫻姿、欣賞隙頂浪漫雲瀑。

(中國時報)

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