屏185線道 合法營地大本營

2018年01月19日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

近年來露營成為國人喜愛的休閒活動，愈來愈多人參與，不過許多場地不合法。為了讓國人能安全露營，交通部觀光局設置露專區網頁，屏東縣政府也盤點轄內各露營場，並公布縣內12處合法露營場，供露營愛好者參考。

12處合法露營場包括5間國小露營場、4處國家風景區內露營場、3處私人露營場。合法國小露營場均在屏185線道沿山公路沿線，包含新豐國小、青葉國小、賽嘉國小、泰武國小佳興分校及長榮百合國小露營場。

4處合法國家風景區露營場，包括大鵬灣國家風景區內青洲濱海遊憩區露營區，及沙瑪基露營區；茂林國家風景區內賽嘉樂園內露營區，及涼山遊憩區露營區。3處私人合法露營場都在合法休閒農場內，包括春日鄉士嫻休閒農場、車城鄉優生美地休閒農場，及恆春鎮根源自然生態休閒農場。

屏東縣政府觀光傳播處表示，為維護合法業者及露營愛好者權益，交通部觀光局將訂定《露營場設置及管理要點》，在中央法規尚未實施前，屏東縣政府已發布施行《屏東縣露營場地管理作業要點》做為保障。

露營愛好者也要自行把關，選擇安全合法的露營場地外，也要觀察場地環境，避免進入危險地區或不熟悉水域，提高警覺注意安全，提防不熟悉的天候及生態環境，才能安全享受露營樂趣。

(中國時報)