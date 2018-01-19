由鉅大恆 公設棄奢華重機能

2018年01月19日 01:13 中國時報 黃繡鳳 文／

由鉅建設邀請亞洲最傑出設計師陳瑞憲，聯手打造由鉅「大恆」空間極致美學，獲得鐵粉青睞，銷售紅不讓。

陳瑞憲表示，設計發想就希望能與美術館呼應，因此一開始便鎖定和泉正敏與Eduardo Hoffmann的作品，才開始規畫公設空間，避開了藝術品與空間互不協調的窘境。

他認為，既然是美術館，藝術品就是主角。因此一走進「大恆」大門，沒有高調的門廳，只有一大片超過7米的輕淺水池，其上立著和泉正敏為該空間創作的石雕作品，大塊劈裂的石頭在植生牆的襯托下，自成主角。

為了讓藝術品成為空間的主角，陳瑞憲以不鏽鋼原色作為大廳主色調，並以手磨白銅消除刺眼感，凸顯溫潤觸感；還透過木頭搭配，如樓梯扶手與玻璃間隔，增添溫暖感。

陳瑞憲畢業於日本設計學校，有極長一段時間在巴黎居住。他表示，設計在巴黎無所不在，民眾經常為自己的家進行設計，符合住居習慣。因此，他希望「大恆」公設棄奢華重機能，公設就是家的延伸，他希望住戶能多多使用公設。

「大恆」公設有火爐會客室、書房、健身房、游泳池、中西式茶屋等，其中均有大量手工磨做的細節。而最令客戶印象深刻的是，不管站在哪個角度，即使是低樓層，視野也相當好。

由鉅建設董事長林嘉琪也指出，基地最大地利條件就是位於國美館正對面，因此以帷幕建築為目標，創造無可比擬的視野。她說，為了顧及節能，特別採用德國旭格（Schuco）設計系統，厚度達37.5mm的熱浸化玻璃，抗寒耐風又能阻熱，美觀與實用兼具。

室內設計搭配亞洲最傑出的設計師之一陳瑞憲，作品中創造了國美館正對面藝術空間新視界。內在演繹融合外在國美館絕美的景色與人文環境，創作一座以「永恆」為概念，內涵藝術化的典藏級建築。

(中國時報)