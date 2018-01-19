由鉅大恆 公設棄奢華重機能

一走進由鉅「大恆」，迎面而來的是輕淺水池立著和泉正敏的石雕作品，大塊劈裂的石頭在植生牆的襯托下，自成主角。（圖／黃繡鳳）

友善列印
中國時報
文／

由鉅建設邀請亞洲最傑出設計師陳瑞憲，聯手打造由鉅「大恆」空間極致美學，獲得鐵粉青睞，銷售紅不讓。

陳瑞憲表示，設計發想就希望能與美術館呼應，因此一開始便鎖定和泉正敏與Eduardo Hoffmann的作品，才開始規畫公設空間，避開了藝術品與空間互不協調的窘境。

他認為，既然是美術館，藝術品就是主角。因此一走進「大恆」大門，沒有高調的門廳，只有一大片超過7米的輕淺水池，其上立著和泉正敏為該空間創作的石雕作品，大塊劈裂的石頭在植生牆的襯托下，自成主角。

為了讓藝術品成為空間的主角，陳瑞憲以不鏽鋼原色作為大廳主色調，並以手磨白銅消除刺眼感，凸顯溫潤觸感；還透過木頭搭配，如樓梯扶手與玻璃間隔，增添溫暖感。

陳瑞憲畢業於日本設計學校，有極長一段時間在巴黎居住。他表示，設計在巴黎無所不在，民眾經常為自己的家進行設計，符合住居習慣。因此，他希望「大恆」公設棄奢華重機能，公設就是家的延伸，他希望住戶能多多使用公設。

「大恆」公設有火爐會客室、書房、健身房、游泳池、中西式茶屋等，其中均有大量手工磨做的細節。而最令客戶印象深刻的是，不管站在哪個角度，即使是低樓層，視野也相當好。

由鉅建設董事長林嘉琪也指出，基地最大地利條件就是位於國美館正對面，因此以帷幕建築為目標，創造無可比擬的視野。她說，為了顧及節能，特別採用德國旭格（Schuco）設計系統，厚度達37.5mm的熱浸化玻璃，抗寒耐風又能阻熱，美觀與實用兼具。

室內設計搭配亞洲最傑出的設計師之一陳瑞憲，作品中創造了國美館正對面藝術空間新視界。內在演繹融合外在國美館絕美的景色與人文環境，創作一座以「永恆」為概念，內涵藝術化的典藏級建築。

(中國時報)

吳春山捐款助學 勉勵學弟妹 AI愛中科 年輕人住別墅不是夢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。