「保障」年終獎金 離職男勝訴

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中國時報
／新北報導

任職於科技公司的郭姓男子控訴，聘僱合約書上載明「保障年薪14個月、年終2個月」等字，年終獎金應屬固定工資，去年底離職前，公司卻以年終屬恩惠性給予、工作效率不佳等理由拒發；新北地院審酌合約載明「保障」二字，且未明示發放標準，判公司應賠償11萬餘元。

郭男指控，當初以月薪6萬4千元受僱科技公司，聘僱合約書內容標明「保障年薪14個月，每月薪資含本能給、職給、伙食費及全勤獎金，共計12個月，另保障年終2個月」等字，可證明年終獎金應屬固定工資。

郭男進一步指出，自2014年進入公司後，公司每年都會對全部員工發放2個月年終獎金，更加認為年終獎金是固定工資的一部分，依照月薪6萬4千元計算，扣除稅額，請求公司須賠償11萬2千餘元。

科技公司供稱，年終獎金是出於獎勵性質而非工資，且屬在職員工才能領取，郭男於2016年12月2日離職，年終於隔年1月29日才發放，尚且，年終發放仍須視員工平日表現、出勤狀況、個人績效考核，發放與否也屬恩惠性給予，絕無保障年薪14個月，且郭男任職期間工作效率不佳， 短短2年換了3次職務，也沒領取年終的資格。

新北地院審酌合約標明「保障」二字，即代表無論盈虧狀態公司都有給付義務，屬於工資性質，另也無寫明發放辦法與條件限制，判決郭男勝訴，全案仍可上訴。

(中國時報)

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