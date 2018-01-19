魚池鄉砌石 90年前電車道遺址

日月潭電氣化火車之珍貴照片，為歷史作見證。（翻攝自日管處《明潭憶舊》）

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中國時報
／南投報導
日月潭電氣化鐵道遺跡，僅剩這段約60公尺長的梅花砌石護坡，其工法相當奧妙且特別。（沈揮勝攝）

魚池鄉大林村山區，有段卵石砌成的道路邊坡，解說牌標示「輕便車道」，地方耆老說，砌石下方是輕便車道沒錯，但上方卻是「電氣車」路基！1920年代，此處是兩條平行的鐵道，其中電氣車道，比十大建設之鐵路電氣化，足足早了半世紀！

「90年前，魚池鄉就已經有電車？！」咖啡園緊靠著梅花砌石的日月星舞咖啡莊園園主沈詠為、住宅距此僅200公尺的南投縣日月潭民宿發展協會理事長賴聰耀說，「千真萬確！」

賴聰耀說，日本據台當局1920年規畫興建日月潭第一水力發電所，為方便疏運資材及人員，從水社開闢80公里長的電氣車鐵路，總站設在現今九族文化村大門西北側的「三塊厝」。

電車道西起水社壩，經文武廟後山、中明村有水坑、金天堂抵三塊厝總站，再往東北延伸道司馬按、大林、東光村溪谷、內加道及仁愛鄉中正村，埔里鎮麒麟里為終點，改以纜車輸運器材到武界。

日月潭解說員洪菊珠說，九族文化村大門前聚落地名「電町」，意即電車街區；電氣鐵道與輕便車道施設在1934年電廠完竣後，已全數拆走，僅餘這段長約60公尺的梅花砌石路基邊坡，為台灣電氣車史作見證。

(中國時報)

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