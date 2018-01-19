缺人手 土地鑑界拖２個月

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中國時報
／雲林報導

雲林縣議員顏旭懋接獲民眾陳情，指申請土地鑑界被拖延太久，其中又以斗六、虎尾及西螺最嚴重，每每得拖上2個月以上，民怨四起。縣地政處地籍測量科長邱旭堉說，因為地測人員一直不足，不易在短期內消化申辦案件所致。

顏旭懋表示，近來接到許多鄉親的陳情，紛紛抱怨申請空地或農地的土地鑑界，都被拖延得很久，從提出申請到完成測量，能在1個月內完成者非常少，泰半都得拖2個月以上，讓許多土地買賣的雙方心急如焚。

顏旭懋指出，拖延最嚴重的是斗六地政事務所，幾乎長期如此，近1年多來，虎尾和西螺也每況愈下，土地代理人或當事人送件，往往得排到2個月以上才輪得到鑑界，罵聲迭起。

顏旭懋說，表現最好最有效率的是斗南地政事務所，平均3周就完成人民所託，大受好評，同樣是地政所，既然斗南能在3周完成鑑界，希望其他所也能努力效法，民怨才不會如野火燎原。邱旭堉解釋，地測員屬技術性工作，得風吹雨打比一般行政職辛苦，流動率高，雲林地測人員長期缺額太多，而案件量又逐年增加，例如2017年約受理1萬6000多件，全縣編制了32名地測員，卻缺了17人，超過一半；反觀隔壁的彰化縣，去年整年收件約1萬8000件，但是地測員多達72人，雲林的地測員疲於奔命。

邱旭堉表示，斗南地測員較足，所以方便正常運作，其餘地政所地測員也同樣賣力，而2017年12月全縣已補上7名，但還是缺10人，該處會向上呈報缺額，積極爭取補足人力。

(中國時報)

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