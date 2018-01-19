AI愛中科 年輕人住別墅不是夢

2018年01月19日 01:13 中國時報 黃繡鳳 文／

房市景氣逐步回溫，物超所值個案更是搶手。如位於大雅區合揚建設「AI愛中科」別墅個案，總價只要988萬元起，吸引科技新貴進駐。

合揚建設「AI愛中科」個案，基地位於大雅區中和路近永和路口，占地面積600坪規畫27戶，1樓停車、3樓半別墅。戶戶地坪20.5～30坪、建坪45～55坪，至少4房3廳5衛。

其建材配備也很高檔，包括Derek免治馬桶、鑄鋁大門、德國Kronotex太格超耐磨木地板、Waferlock維夫拉克三合一電子鎖、Rinnai林內廚具、韓國人造石檯面、5+5mm膠合玻璃氣密隔音窗、冠軍磁磚等。

除了產品規畫完善、物超所值外，「AI愛中科」個案地段也很優越。基地離中清路不到5分鐘，鬧中取靜，生活便利，非常適合想住別墅的年輕菁英。

合揚建設副總鄭明義指出，公司選地哲學，就是緊黏著蛋黃區，控制地價和房價，讓年輕人買得起，也滿足首購族住透天別墅的夢想。

他說，基地位處兩大生活圈中間地帶，分別是中科周邊，有Tech mall、米平方、愛買商圈等全新商場；以及早已成熟發展的大雅商圈，並鄰近水湳智慧城，坐擁政府經貿、生態、文化、創研、文教的國際城市願景。

交通也相當便利，陸海空三位一體一手掌握，台中國際機場，台中港經貿特區，中山高中清交流道，74號道，迅速來往與世界接軌。

另外就小環境來看，該案位於大雅橫山社區，已成為知名「童玩村」，在中市社區發展培力有成後，經中央社區評鑑全台第一，連年擴大舉辦文化活動，造就了文化聚落的巨大能量。

他也強調，上市科技大廠近期爭相在中科擴廠或擴線，人力需求明顯爆增，單是台積電、友達光電、矽品精密、台灣美光、橋椿金屬、正瀚生技等大廠，預估就有上萬名人力缺口，連帶增加了住房的需求，發展潛力無窮。

(中國時報)