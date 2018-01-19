三坑日軍紀念碑 盼列古蹟

2018年01月19日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市三坑保留5座日軍紀念碑，為日據時期日本紀念陣亡將士所設立，至今超過百年歷史，過去不為人重視，淹沒在荒煙漫草中，文史工作者吳麗琴希望基隆市政府能將紀念碑列為古蹟妥善保存；基隆市政府文化局表示，日前文資委員完成現勘，認定日軍紀念碑具備歷史價值，將交由文資審議大會討論。

吳麗琴表示，她長年從事書法教學與地方文史推廣，近年研究歷史碑文時，偶然得知三坑保留日據時期建立的日軍紀念碑，歷經4年多尋訪在地耆老，終於在三坑龍安街山上發現5座日軍紀念碑。

吳麗琴指出，去年11月已向基隆市提報日軍紀念碑，盼取得歷史古蹟的保存身分外，還可以讓民眾反思戰爭教訓，珍惜和平。

吳麗琴認為，三坑山上除了日軍紀念碑，還有法王寺等多座寺廟佛堂皆是日據時期立廟，廟內佛、菩薩像皆是由當時日本匠師打造運來台灣供奉，希望基隆市府能將日軍紀念碑列為歷史古蹟妥善保存，同時結合三坑寺廟打造一條民眾上山健行尋訪古蹟的景點。

文安里長李隆進表示，當年在三坑火葬場火化的日軍將士多達3千人，每年都有陣亡日軍第二代、第三代家屬來台尋根，卻因為紀念碑雜處於民宅間，使的日本家屬遍尋不著，他建議市府可以妥善移置紀念碑，便於日本人祭拜，也帶動地方觀光。

基隆市政府文化局副局長李添慶表示，1月2日文資委員前往三坑現勘日軍紀念碑，初步認定具有歷史價值，有文資委員建議，由於5座日軍紀念碑周邊環境雜亂，可先結合社區營造整理周邊環境以利於保存；至於日軍紀念碑是否提報古蹟或文化資產，將留待下一期文資審議大會討論。

(中國時報)