陳亭妃、王定宇完成初選登記

2018年01月19日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨2018年縣市長登記18日進入倒數第二天，民進黨立委陳亭妃、王定宇昨天完成台南市長提名初選登記，「正國會」力挺的陳亭妃表示，前行政院長游錫堃是非常好的前輩與導師，一路提拔她，這不是派系，而是情份，那是感情與感恩。

台南初選至今，負面新聞不斷，王定宇呼籲，黨內投入這場初選的參選人，不要為了樁腳而犧牲原則，傷了民進黨「清廉、反黑金」的基本原則。

陳亭妃則表示，正國會的「大師兄」台中市長林佳龍，及「二師兄」基隆市長林右昌，大家都有共同理念，並非「派系」，都是為了推動正常國家的好夥伴。

王定宇說，負面手法、假消息、假民調充斥，這種不好的現象會傷害台南的民主傳統及支持者的心，他參選堅持不用遊覽車、不花大錢，也不用批評謾罵，畢竟是黨內競爭，初選到了最後一定會越來越激烈，民主不怕競爭的激烈，但怕拙劣的手段。

媒體詢問，是誰採取負面選戰、花大錢打選舉？王定宇僅表示，使用拙劣選舉手段的，選民會知道答案，「但一定不是我。」

至於是否支持初選財務透明？王定宇表示，財務透明是政治最基本的原則，但初選沒有法律規定參選人要公布初選財務，公布後如何查核？如果無法查核，無法說服人。

但他認為，選民從街頭看板、廣告數量、造勢場次，就不難知道參選人初選開銷如何。

(中國時報)