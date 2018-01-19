救護車裝心電圖 救命近百分百

2018年01月19日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

心肌梗塞致死率高，高雄榮總從2013年起推動在救護車建置心電圖系統，至今已成功救回152名心肌梗塞病人，只有1人沒救回，成功率接近百分之百，目前已有12個縣市跟進，前年又首創在救護車上立即給藥，降低血栓，增加搶救時間；38歲莊姓菜農因心肌梗塞被救回，18日現身感謝消防隊員及醫師，並慶重生。

菜農莊英擇去年在工廠突然心痛，他形容「有如刀刺進去」，因有家族心血管病史，伯伯和叔叔都是心肌梗塞走的，他不敢輕忽，立即打119。

前往救護的消防局路竹分隊隊員黃弼紵說，莊先先送上救護車時還有意識，經貼「定心布」12導程心電圖檢查，確定是心肌梗塞，不久患者失去意識，沒有呼吸、脈博，立即給予AED電擊、CPR，人恢復意識，就近送義大醫院搶救回來。

高榮重症醫學中心主任黃偉春說，心肌梗塞病程變化很快，許多病人有胸痛、胸悶症狀還不以為意，自己開車或叫計程車到醫院，往往已經來不及了，統計，心肌梗塞病人叫救護車的比例只有20％，利用比率偏低，非常可惜。

1月19日是「119台灣心肌梗塞日」，高雄榮總18日舉辦衛教記者會，院長劉俊鵬、黃偉春及義大醫院急診醫學部長蔡易廷、義大醫院心臟內科主任曾維功、消防局副局長伍光彥等人與莊英擇一起慶生。

院長劉俊鵬表示，以往心肌梗塞發作，只能在送醫後被診斷，若收治醫院無心導管設備，患者只能再轉診，可能拖延救命時效；該院心臟內科團隊研發的「快速心電圖檢查裝置」，已配置在高雄市消防局的119救護車上，可以在救護車上先做檢查，確定是心肌梗塞，則可以立即送到有心導管設備的醫院，搶救的時間節省一半。

(中國時報)