長者自殺漸增 求助1995比例低

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中國時報
／高雄報導

根據衛福部的統計，長者的自殺死亡率逐年增長，但高雄市生命線去年來電求助的65歲以上長者比例仍然低於5％，顯見老人家常常是沉默的高危險群，而30至39歲年輕男性求助則有明顯增加。

生命線表示，2017年共接聽2萬2959通來電。和過去比較，仍是女性居多，約占57％，男性約占43％，較特殊的是30到39歲的男性來電佔男性所有來電者的27％，高於女性的15％，顯示這個年齡層的男性較願意來電訴說自己的問題，求助意願較高。

生命線發現，老人家打電話求助的比例仍偏低，該線過去3年與長照機構合作辦理近60場次「長者支持性團體」，2018年將執行「厝邊巷尾護老心」計畫，結合在地鄰里志工走入社區，希望能主動接觸隱藏社區的弱勢長者，讓他們感受溫暖的關懷，期能降低長者的自殺率。

生命線指出，來電原因仍以精神疾病及憂鬱焦慮問題居多，除了這兩項問題，家庭問題是僅次於精神問題的來電原因。

生命線發現，來電者有近5成是和家人同住，家庭關係的衝突與改變往往是造成其情緒低落的原因，也提升了解其自殺的危險因子；精神疾患常常重覆來電，尤其病發時，1天多次來電，1995已成為他們習慣性宣洩的出口，能夠陪伴他們度過這難熬的時刻，也是生命線重要的功能之一。

(中國時報)

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