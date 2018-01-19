台東元宵遶境防衝突 限40隊

2018年01月19日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

台東市今年的元宵遶境將由海山寺承辦，為了避免以往打架滋事的情況再發生，今年遶境隊伍僅開放40隊，並通過評議委員評估後才會邀請繞境。海山寺強調，元宵繞境源起於海山寺，要讓文化香火持續流傳。

台東元宵遶境活動延續超過60年，早年由海山寺、天后宮輪流承辦，海山寺淡出後都由天后宮接手，元宵繞境活動與炸寒單是台東元宵的重頭戲，元宵時鞭炮聲通宵達旦，街上都是一個接一個的陣頭輪流演出，是許多台東民眾的回憶。

不過元宵遶境在近年來打架滋事不斷，甚至還有陣頭民眾被砍斷小拇指，引起輿論撻伐，也讓天后宮在2年前決定不辦，消息一出有台東民眾大聲叫好，也有民眾憂心文化流失。

海山寺表示，今年的遶境要讓全民參與，因此包括佛教、道教團體外，還會邀請天主教、基督教、一貫道以及原住民、客家文化代表團體共同參與，打造成宗教嘉年華盛會。

以往遶境都以道教團體為主，今年則採報名審核制，並限額40隊，有意參加的宮廟團體需先向海山寺報名，通過評議委員評估，將會邀請團體參加，希望能杜絕以往打架滋事不斷的情況。

海山寺強調，遶境源起於海山寺不能就此中斷，也是台東文化薪傳及觀光產業的重要活動，各團體應屏除成見讓台東未來更美好。

(中國時報)