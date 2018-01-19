嗶卡逛士東 銅板紙鈔嘜擱來

2018年01月19日 01:13 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

傳統市場也能用悠遊卡買菜！北市士東市場去年改造硬體設備，變身為「文青菜市場」，今年導入悠遊卡支付，已有近50家攤商響應，民眾買菜不用再拿出銅板鈔票，嗶卡就能完成付款。台北市長柯文哲18日到場體驗，直呼衛生又方便，市府重要的目標就是「把銅板和鈔票消滅掉」。

電子支付愈來愈夯，悠遊卡公司近年力拼小額消費市場，結合台北地下街、公館和天母等8大商圈，推出嗶卡消費服務，現在更把這股風潮引進士東市場，成為全台第一個不用現金的傳統零售市場。

免掏錢找零 買菜也時尚

士東市場目前有254個攤位，已有48攤位響應悠遊卡支付，安裝刷卡機台，包括蔬菜、海鮮、肉品和水果等攤位，幾天前機台才安裝好，已有不少顧客嗶卡嘗鮮，少了掏錢找零的手續，直呼很方便；士東市場自治會會長許桂招說，未來目標是所有攤商都加入，讓民眾一卡逛市場，買菜也能很時尚。

柯文哲昨親自到場體驗，他致詞時說，以前魚類批發市場只能用現金，攤商半夜3點下班，口袋裝20、30萬現金，實在很嚇人，後來改用電子支付非常成功，他已指示其他農產、畜產和花卉批發市場都要跟進。

悠遊卡付帳 士東有優惠

柯文哲強調，鈔票是很髒的東西，若能透過悠遊卡支付，衛生又有效率，市府現在要全力推動電子支付，短期內要把銅板、鈔票都消滅掉，讓台北成為不需現金交易的城市。

為慶祝上線，悠遊卡公司即日起到31日推出優惠活動，只要持悠遊卡在士東市場消費，單筆滿100元現折20元，滿200現折40元，每卡每天最多回饋100元，下一波將鎖定中崙市場，讓電子支付擴展到各大傳統市場。

(中國時報)