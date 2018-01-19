註銷牌號 納停車資訊管理

交通局人員18日上午會同相關單位，將1台欠費8905元、遭註銷牌號的自小客車拖吊、拆牌。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市政府交通局與新竹區監理所合作，將桃園市內被註銷牌號的名單納入停車管理資訊系統，未來當巡管員在進行巡查時就能立即查獲，並即時通報車輛位置，由監理站和桃園市警局人員前往取締，18日上午交通局人員也立即會同相關單位，將1台欠費8905元、遭註銷牌號的自小客車拖吊、拆牌。

2萬台黑名單 路上趴趴走

交通局停車管理工程科代理科長鄭光漢表示，根據交通部公路總局統計，桃園市約有2萬台遭註銷車牌的車輛仍在路面上趴趴走，18日上線的「註銷牌號黑名單」，是由新竹區監理所提供桃園市內被註銷牌號的清單，輸入停車管理資訊系統後，由巡管人員在巡查停車格收費時掃描，一查獲就能立即通知桃園市內的監理站和警方前往取締、拖吊並拆牌，車主也將面臨因違反道路交通管理處罰條例，被處3600元至1萬800元的罰緩。

欠費8905元 遭拖吊拆牌

交通局人員18日也會同警方和監理站人員，將停放在桃園區寶慶路上停車格內的1台銀色轎車逕行拖吊、拆牌，鄭光漢指出，該車牌號因汽車檢驗逾期半年以上，在去年7月被註銷後，但卻沒有繳回，屬違法掛牌使用，且還在停車格內停放超過2個月、欠費8905元，將依法裁罰並扣繳註銷號牌。

百餘名巡管員 查緝成效佳

鄭光漢表示，桃園市內約有1萬2000多格收費停車格，和8000多格免費停車格，交通局則配有100多名停車收費巡管員，查緝註銷牌號成效預期良好，但由於桃園市僅有195格機車收費停車格，且採計次收費，查緝難度較高，目前應只會針對汽車部分進行取締。

(中國時報)

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