新彰化火車站 打造多元商圈

2018年01月19日 01:13 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣長魏明谷（左五）18日向市民說明鐵路高架化之後的空間規畫。（吳敏菁攝）

彰化縣政府因應彰化市鐵路高架化，成立「新彰化火車站特區開發推動委員會」，18日舉辦會勘與說明，未來彰化火車站結合高鐵台中站，將成為烏彰新都心，規畫中的新火車站特定區共分站前區、火車站體區、站後區進行整體規畫，並以都市更新來提高容積率。

藉都更提高容積率

彰化縣長魏明谷表示，彰化市鐵路高架化工程總經費約387億元，預計2033年通車，得費時15年完成，台中的鐵路高架化也蓋12年，希望未來有新工法、新技術，縮短建置時程，縣府積極和交通部鐵路改建工程局工程師溝通，務求盡快通車。

縣府建設處長戴瑞文簡報指出，站前區以透過都更提高建築物容積率，建立彰化站區大型複合式商圈，並以「都市針灸」啟動喬友大樓活化更新作業，光復郵局將與商場合作再開發，翻轉站前商業區。火車站區將與台鐵局共同開發，仿日本豐島之森都市更新開發策略，提高站區容積率及建蔽率，垂直規畫停車場、站區、商場及新縣政中心等空間，使多元機能融為一體。區內除設站區大樓結構主體外，亦規畫主題商場、交通、觀光遊憩、商辦等，地面層提供公眾開放空間。

站後區變更住宅區

站後區將朝協助推動北區都市更新計畫，未來變更為住宅區，住商大樓設立及綠地公園，活化台鐵舊有宿舍群，適切保存、規畫區內既有日式建築聚落，利用扇形車庫保存既有鐵道文化及車庫風貌，並結合台鐵宿舍群文化園區開發，仿日本表參道開發後站生活圈機能及商街。

(中國時報)