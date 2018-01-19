中崙市場啟用 覓美食請上2樓

2018年01月19日 01:13 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市首座傳統市場BOT改建案中崙市場，從2009年與廠商簽約、去年試營運，整棟大樓包含市場、旅館在內，終於在18日正式啟用。雖然硬體設備嶄新，但攤商呼籲，市府應多辦活動，讓更多顧客知道1、2樓都有市場攤位，否則2樓商家生意難免會受影響。

老中崙市場1960年開業，2004年北市府考量建築物老化、軟硬體需要轉型，因此決定以BOT方式改建，並於2009年與馥霖股份公司簽訂契約。歷時多年，新的中崙市場改建為地下6層、地上14層建物，1、2樓為傳統市場，3樓為區民活動中心及部分旅館空間，4樓以上為旅館。去年市場率先展開試營運，18日旅館與市場一併正式啟用。

市長柯文哲出席啟用典禮時笑說，一場典禮聚集了藍綠、原住民議員，乍看以為是要開什麼跨黨派協調會，可見中崙市場改建的重要不僅跨黨派，還跨族群！他也當場承諾，中崙市場對面就是台北田徑場，以後會多爭取舉辦單項運動賽事或活動，帶動攤商的生意，並成為地方新地標。

不過，在地中崙市場自治會長林明竹仍建議，以前傳統市場只有1樓，現在1樓賣蔬果、生鮮、雜貨，2樓則賣美食，也設有美食街，很多顧客不知道樓上有什麼攤位，造成部分攤商生意較以前差了一點，希望市府多協助行銷，或是辦活動，才能吸引顧客上門。

(中國時報)