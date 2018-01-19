贓車和欠稅大戶 將列查緝範圍

2018年01月19日 01:13 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

停管系統功能多！桃園市交通局去年底開始與法務部執行署合作，大規模拖吊積欠大筆停車費的車輛，今年再度與監理所合作，在停管系統內建置「註銷牌號黑名單」，目前也正與地稅局洽談合作，未來能將「欠稅大戶」納入查緝範圍。

交通局去年11月8日起與法務部行政執行署合作，推動違規車輛清查計畫，結合停管系統及路外停車場車牌辨識系統，將欠費車輛扣在停車場，或就地取締，通知行政執行署前往進行車輛查封，合作至今共查扣9輛車、拍賣4輛車清償欠費。

交通局停車管理工程科代理科長鄭光漢表示，停管系統可說是「有容乃大」，可跨機關合作，納入特殊資訊由巡管人員協助查詢，未來將整合各機關業務辦理，針對已移送強制執行的稅捐、規費或罰鍰，提供身分證字號及義務人名下車號資料。

鄭光漢也表示，交通局目前也正在洽談與地稅局合作，針對積欠停車費超過1萬元的「欠稅大戶」車輛進行通報，地稅局目前也已提供3621筆欠稅車號資料納入停管系統。

警方也表示，民眾報案車輛遭竊後，為了怕遭不法利用，會由警方開出單據，由報案人至監理站註銷牌號，並由監理所輸入列管清單，在系統中也會註記車牌「失竊註銷」，員警巡邏時用小電腦就能查到，未來也能與交通局合作，讓巡管人員協助查緝。

(中國時報)